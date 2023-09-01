شهيد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة عقابا

استشهد صباح اليوم الجمعة الشاب عبد الرحيم فايز غنام (٣٦ عاماً) برصاص الاحتلال، في بلدة عقابا شمال طوباس.

وقالت مصادر طبية إن الشهيد غنام أصيب برصاص قوات الاحتلال في رأسه، حيث نقل إلى المستشفى بحالة حرجة حتى أعلن عن استشهاده لاحقاً.

وأوضح مدير الإسعاف والطوارئ في بلدة عقابا نضال عودة، أنهم تعاملوا مع عدة إصابات بالرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز خلال اقتحام الاحتلال لبلدة عقربا.

وأشار إلى أن الاحتلال منع سيارات الإسعاف من الوصول للمواطنين المصابين بجانب المنزل المحاصر، بينما أصيبت سيارة إسعاف بشكل مباشر.

وتعرضت بلدة عقابا صباح اليوم لاقتحام من قوات الاحتلال في محاولة لاعتقال المطارد القسامي أحمد وليد أبو عرة، الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية اطلاق النار قرب حاجز الحمرا في الأغوار والتي أدت لإصابة أحد المستوطنين.

واندلعت اشتباكات عنيفة في البلدة، خلال حصار الاحتلال لمنزل تعرض للقصف الأمر الذي خلف دماراً كبيراً فيه.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال اقتحم المشفى التركي ونشر قناصته فوق أحد مبانيه خلال اقتحامه طوباس.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد وليد أبو عرة ووالده ووالدته وشقيقته بعد اقتحام منزلهم وسط بلدة عقابا.

وأشعل شبان الإطارات المطاطية خلال الاقتحام المستمر لبلدة عقابا، فيما أصيب شابان أحدهما بالرصاص الحي، والآخر بالمطاط.

المصدر / فلسطين أون لاين