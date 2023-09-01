إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لبلدة عقابا شمال طوباس

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح الجمعة، بلدة عقابا شمال مدينة طوباس شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة.

وأقدمت قوات الاحتلال على قصف منزل بعد محاصرته، فيما أفادت مصادر محلية، بأنّ المنزل يعود للمواطن عبد الرازق أبو عرة قرب كازية المجد في بلدة عقابا.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد وليد أبو عرة ووالده ووالدته وشقيقته من وسط بلدة عقابا خلال الاقتحام، فيما حاصرت الشاب أحمد أبو عرة لتسليم نفسه.

وذكرت المصادر، أنّ شابًا أصيب بالرصاص الحي في الرأس وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة، وآخر برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في البطن، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمطاط بكثافة.

وأشارت المصادر، إلى أنّ قوات الاحتلال منعت لطواقم الطبية من نقل الإصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لأكثر من ساعة قبل السماح لها بنقلها إلى المستشفى في طوباس.

المصدر / فلسطين أون لاين