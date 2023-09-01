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تقنية من "غوغل" تكشف صور الذكاء الاصطناعي

01 سبتمبر 2023 . الساعة 00:35 بتوقيت القدس
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تقنية من "غوغل" تكشف صور الذكاء الاصطناعي

في محاولة لكبح انتشار المعلومات المضللة، كشف عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل" عن تقنية جديدة تكشف للمستخدمين ما إذا كانت الصور التي تظهر أمامهم من صنع الذكاء الاصطناعي.

وقالت "غوغل" إن التقنية الجديدة واسمها "SynthID" ستُظهر للمستخدمين علامة مائية دائمة على الصور التي يحددها "غوغل" على أنها من صنع الحاسوب وليست صورا حقيقية، وفقا لشبكة "سي أن أن" الأميركية.

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وستظل العلامة المائية موجودة فوق الصورة بصرف النظر على التعديلات التي تطرأ عليها مثل تغيير ألوانها.

ولدى التقنية الجديدة القدرة على مسح الصور القادمة إلى الإنترنت وتحديد ما إذا كانت صنعت عبر برنامج "Imagen" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يحوّل النص إلى صور.

وتعطي التقنية ثلاث خيارات للمستخدم:

هذه الصورة صنعت عبر برنامج الذكاء الاصطناعي.

هذه الصورة لم تصنع عبر برنامج الذكاء الاصطناعي.

لم يتم تحديد ما إذا كانت الصورة نتاج برنامج الذكاء الاصطناعي.

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وقالت "غوغل" في مدونتها: "إن التقنية الجديدة ليست مثالية تماما، لكن اختباراتنا الداخلية أظهرت أنها دقيقة حيال العديد من الصور المألوفة التي جرى التلاعب فيها".

وتتوفر النسخة التجريبية من هذه التقنية لدى بعض زبائن خدمة "Vertex AI" التي تختص بالذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن هذه التقنية ستسمتر في التطور ويمكن أن تتوسع في استخدامها في خدمات أخرى أو تتقاسمها مع طرف ثالث.

#غوغل #الذكاء الاصطناعي #صور الذكاء الاصطناعي

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