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بالصور بيت حانون تستقبل الأسيرين القساميين "أبو الفيتة" و"الترابين"

31 اغسطس 2023 . الساعة 23:14 بتوقيت القدس
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بيت حانون تستقبل الأسيرين القساميين "أبو الفيتة" و"الترابين"

استقبلت بيت حانون شمال قطاع غزة، مساء الخميس، الأسير القسامي يونس ناصر أبو الفيتة والأسير القسامي محمود حماد الترابين، بعد اعتقال دام 17 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في استقبالهما، قيادات ومجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام، وأعضاء من قيادة حركة حماس، وحشد جماهيري كبير من أقاربهما وأصدقائهما الذين كانوا في انتظارهما عند حاجز "بيت حانون" شمال القطاع، وانتقلا بموكب استقبال إلى منازلهم.

واعتقل كلا من يونس ومحمود بتاريخ 2006/09/01م، وحكم عليهم بالسجن لمدة 17 عاما بتهمة الانتماء إلى كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

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المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #كتائب القسام #أسرى محررين #بيت حانون

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