إذاعة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية الدهس في رام الله

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة، لعملية الدهس، التي نفذها الشهيد داود عبد الرازق فايز درس (41 عامًا) عند حاجز "مكابيم" العسكري، قرب قرية "بيت سيرا" برام الله، وسط الضفة الغربية، صباح اليوم الخميس.

وأشارت الإذاعة أن منفذ العملية تعرض قبل نحو أسبوعين لمضايقات واعتداء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز "حشمونائيم" الذي يبعد حوالي سبعة كيلومترات عن حاجز "مكابيم".

ولفتت إلى أنه منذ ذلك الحين، استمر المنفذ بالمرور على الحاجز كعادته وهو في طريقه إلى عمله، بغرض جمع المعلومات، حيث كان يعمل في مجال البناء في منطقة "جان يفنه" وسط فلسطين المحتلة.

وقالت الإذاعة إن المسؤولين في كيان الاحتلال يبحثون عن كيفية حصول المنفذ على نفس الشاحنة، لغرض تنفيذ العملية، مؤكدة أن الشهيد درس حاول تنفيذ عملية أخرى قبل أسبوعين، بذات الشاحنة.

ونفذ الشهيد درس من بلدة "دير عمار" غربي مدينة رام الله، عملية دهس قرب قرية "بيت سيرا" برام الله، أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي، وإصابة ثلاثة آخرين.

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المصدر / فلسطين أون لاين