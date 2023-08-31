قرعة دوري أبطال أوروبا تضع سان جيرمان ودورتموند في "مجموعة الموت"

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 عن مجموعة نارية جمعت أندية باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل، بينما أوقعت مانشستر سيتي حامل اللقب في مواجهات سهلة نسبيا برفقة لايبزيغ الألماني والنجم الأحمر الصربي ويونغ بويز السويسري.

وسُحبت القرعة في إمارة موناكو اليوم الخميس، وأسفرت عن مجموعات متوازنة باستثناء السادسة التي جمعت بطل فرنسا إلى جانب ممثلين عن ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا.

في ما يلي نتائج قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال:

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، كوبنهاغن الدانماركي، وغلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني، أرسنال الإنجليزي، أيندهوفن الهولندي، لنس الفرنسي.

المجوعة الثالثة: نابولي الإيطالي، ريال مدريد الاسباني، براغا البرتغالي، يونيون برلين الألماني.

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، سالزبورغ النمساوي، ريال سوسييداد الإسباني.

المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الإسباني، لاتسيو الإيطالي، سلتيك الأسكتلندي.

المجموعة السادسة: سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيغ الألماني، النجم الأحمر الصربي، يونغ بويز السويسري.

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دانييتسك الأوكراني، رويال أنتويرب البلجيكي.

وجنبت القرعة الفرق، التي تنتمي لاتحاد وطني واحد الوقوع سويا، في نفس المجموعة.

وتقام الجولة الأولى من فعاليات دور المجموعات في 19 و20 سبتمبر/ أيلول المقبل، وتليها الجولات الخمسة التالية على الترتيب في الثالث والرابع من أكتوبر/ تشرين أول، و24 و25 من الشهر نفسه، والسابع والثامن من نوفمبر/ تشرين ثان، و28 و29 من الشهر نفسه، و12 و13 ديسمبر المقبل/ كانون أول.

كما تقام فعاليات جولة الذهاب لدور الستة عشر في 13 و14 و20 و21 فبراير/ شباط 2024 وجولة الإياب في الخامس والسادس و12 و13 مارس/ آذار 2024، وجولة الذهاب لدور الثمانية في التاسع والعاشر من أبريل/ نيسان ثم الإياب في 16 و17 من الشهر نفسه.

وتقام مباراتا الذهاب للمربع الذهبي في 30 نيسان/أبريل والأول من مايو/ أيار 2024، ومباراتا الإياب في السابع والثامن من الشهر نفسه، فيما تقام المباراة النهائية في الأول من يونيو/ حزيران 2024 على ملعب "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر / الجزيرة