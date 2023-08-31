قتيل صهيوني و16 إصابة في 51 عملاً مقاوماً في الضفة والقدس خلال 48 ساعة

شهدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس تصاعداً كبيراً خلال الـ48 ساعة الماضية، وأسفرت عن قتيل و16 إصابة في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 51 عملاً مقاوماً، تنوعت ما بين عملتي دهس، وعملية طعن، و10 عمليات إطلاق نار، و5 عمليات تفجير لعبوات ناسفة، وإلقاء 5 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

وشملت عمليات المقاومة التصدي لـ4 اعتداءات للمستوطنين، وتحطيم 4 مركبات تابعة لهم، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 20 نقطة متفرقة بالضفة الغربية.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في كفر عقب بالقدس، فيما شهد حي المصرارة عملية طعن، أسفرت عن إصابة مستوطن.

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واندلعت مواجهات في مناطق عدة بالقدس، تخللها إلقاء مفرقعات نارية وحجارة صوب قوات الاحتلال، وتركزت في مخيم شعفاط، وجبل المكبر، وبيت حنينا، والرام.

ووقعت عملية دهس في بلدة بيت سيرا غرب رام الله، وأسفرت عن مقتل أحد جنود الاحتلال وإصابة 5 آخرين، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في دير عمار.

واستهدف الشبان الثائر قوات الاحتلال في بيتونيا بعبوات ناسفة وزجاجات حارقة، وذلك خلال مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين قرب مستوطنة "عوفرا" برام الله، ورشقوهم بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم عدد من مركباتهم.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال في أكثر من منطقة بجنين، تمثلت الأولى قرب حاجز دوتان العسكري، والثانية في مخيم جنين، إضافة إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في منطقة الزبابدة ويعبد.

وشهدت منطقة كفر دان بجنين عملية إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة، أسفرت عن إصابة أحد جنود الاحتلال، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي نابلس جبل النار، أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في شارع عمان، إلى جانب استهداف قوات الاحتلال بعملية إطلاق نار أخرى وتفجير عبوات ناسفة، أسفرت عن إصابة 4 جنود.

وألقى الشبان الثائر الزجاجات الحارقة صوب جنود الاحتلال وآلياته العسكرية في نابلس، وذلك خلال مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

واستهدف مقاومون في مخيم بلاطة جنود الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص وذلك بشكل متكرر، إضافة إلى استهدافهم بعبوات ناسفة، فيما اندلعت مواجهات شعبية في المخيم.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم طولكرم، واندلعت مواجهات عنيفة في المخيم، ومنطقة العوجا.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في قرية النبي الياس بقلقيلية، وقاموا بتحطيم مركباتهم، إلى جانب استهداف قوات الاحتلال في بلدة عزون بعبوات ناسفة، وزجاجات حارقة، أسفرت عن إصابة 4 مستوطنين.

كما تصدى أهالي بلدة عزون لاعتداءات المستوطنين على أراضيهم بشكل متكرر، وحطموا مركباتهم، بعد رشقها بالحجارة.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "مجدال عوز" في بيت لحم، واندلعت مواجهات في منطقة الولجة، تخللها إلقاء حجارة.

ووقعت عملية دهس قرب مستوطنة "بيت حجاي" بالخليل وأسفرت عن إصابة جندي، فيما اندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدة بيت أمر.

المصدر / فلسطين أون لاين