الاحتلال يحرم الأسير وائل الجاغوب من الزيارة

أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس، بأنّ سلطات الاحتلال حرمت القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وائل الجاغوب من الزيارة.

وأوضح المركز في بيان، أنّ إدارة سجون الاحتلال حرمت القائد الجاغوب (47 عاما) من الزيارة لمدة 3 شهور.

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وتواصل سلطات الاحتلال سياساتها التنكيلية بحق أسرى الجبهة الشعبية داخل السجون، حيث صعدت من استهدافها لهم في سجونها.

يذكر أن الجاغوب اعتقل في الأول من مايو 2001 من قريته بيتا جنوبي نابلس، وحكم بالسجن المؤبد مدى الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين