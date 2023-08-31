هنية يهاتف الرئيس الليبي ويشيد بالموقف الرسمي والشعبي من التطبيع

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الخميس، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وبحث معه التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وعبر رئيس الحركة عن تقديره العالي والشعب الفلسطيني ومقاومته لليبيا بكل مكوناتها ومستوياتها من هذه المحطة التي حاول فيها الاحتلال الإسرائيلي اختراق الموقف الليبي الرافض للتطبيع.

وأشار هنية إلى أن شعبنا تلقى هذا الموقف بمزيد من الفخر والاعتزاز، خاصة تميز الموقف الليبي رسميا وشعبيا في ظل رياح التغيير السلبية التي هبت على بعض العواصم العربية بشأن التطبيع مع العدو.

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وبين رئيس الحركة بأن هذا الموقف يمثل إسنادا قويا لشعبنا الفلسطيني في مواجهة الحكومة الفاشية لدى كيان الاحتلال ومخططاتها الرامية إلى ضرب ركائز القضية الفلسطينية.

وقد عبر الرئيس الليبي عن موقف ليبيا الثابت وغير القابل للإزاحات من القضية الفلسطينية والتطبيع وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن ليبيا لن تتجاوز الخطوط الحمر في علاقتها بفلسطين وفي نظرتها للاحتلال الإسرائيلي.

واستذكر زيارته السابقة إلى قطاع غزة قبل نحو عشرة أعوام وانطباعاته التي ترسخت لديه، خاصة حينما سار في شارع عمر المختار.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي ثبات السياسة الخارجية لليبيا تجاه القضية، وأن من يتجاوز ذلك لا يعبر عن سياسة ليبيا الرسمية.

جاء الاتصال على خلفية لقاء وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش (التي أقيلت لاحقا) مع وزير خارجية االحتلال إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية. وقد أثار اللقاء التطبيعي غضبا شعبيا واسعا في ليبيا.

المصدر / فلسطين أون لاين