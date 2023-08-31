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حماس تنعى الشهيد درس وتتوعد الاحتلال بعمليات تحطم هيبة جيشه

31 اغسطس 2023 . الساعة 18:56 بتوقيت القدس
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استنفار قوات الاحتلال بعد عملية الدهس التي نفذها الشهيد داود درس

نعت حركة حماس، مساء اليوم، الشهيد داود عبد الرازق درس، من بلدة دير عمار غرب رام الله، الذي ارتقى صباح اليوم بعد تنفيذ عملية دهس بطولية عند حاجز عسكري قرب قرية بيت سيرا.

وقالت حماس في بيان النعي:" إننا إذ نعزي ذوي الشهيد ومحبيه، لنهنئ شعبنا بأكمله بهذه العملية البطولية، ونفاخر بشجاعة الشهيد وبسالته".

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وأصيب 6 جنود للاحتلال في عملية الدهس، بينهم إصابتان خطيرتان، ليعلن عن مقتل أحدهم لاحقا، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على منفذ العملي

وتوعدت حماس، الاحتلال بمزيد من الأعمال البطولية التي تحطّم هيبة جيشه وتُلجم عربدة مستوطنيه.

وجددت التأكيد على أن العدوان الصهيوني المتواصل بحق المسجد الأقصى وهجمات الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة ضد شعبنا ستقابل بمزيد من المقاومة والعمليات البطولية حتى الحرية والاستقلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #عملية دهس #الضفة الغربية #المقاومة الفلسطينية #الشهيد داود درس

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