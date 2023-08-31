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عائلة الناشط أمين أبو راشد تعرب عن قلقها من استمرار السلطات الهولندية في احتجازه

31 اغسطس 2023 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
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أعربت عائلة الناشط الفلسطيني أمين أبو راشد، عن "قلقها الكبير" لاستمرار السلطات الهولندية في احتجازه، منذ أكثر من شهرين دون محاكمة.

وقالت عائلة "أبو راشد" في المهجر والشتات، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن "المحاكم الهولندية تتعنت بطلبنا المستمر بالإفراج عنه إلى حين محاكمته".

وأشار البيان، إلى أن أبو راشد، يعاني وضعاً صحياً صعباً "وفي انتهاك واضح لما تنص عليه القوانين والأعراف الدولية بهذا الخصوص، يتواصل احتجاز أمين أبو راشد بتهم ملفقة كما أفاد بذلك المحامي الهولندي الخاص بالقضية".

واعتبر بيان عائلة أبو راشد أن هناك "محاولات لتسيس محاكمته بتدخل خارجي إسرائيلي، ورضوخ من طرف السلطات الهولندية التي استندت في القضية إلى ادعاءات وتقارير إسرائيلية كاذبة".

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وناشدت العائلة السلطات القضائية الهولندية "الإفراج الفوري عن ابننا أمين إلى حين موعد المحاكمة، ونطالب في الوقت ذاته جميع أحرار العالم للتحرك والوقوف مع أمين، حتى تحقيق العدالة وإطلاق سراحه".

واعتبرت العائلة، أن "محاكمته قائمة بسبب انتمائه إلى شعبه وقضيته الفلسطينية، إذ إن الاحتلال الإسرائيلي يعكف على استهداف الشخصيات الفاعلة في العمل الفلسطيني... وذلك بعد أن عجز هذا المحتل عن إسكات الصوت الفلسطيني في القارة الأوروبية".

 

وأهابت "بالنشطاء والمؤسسات الإنسانية وأبناء للشعب الفلسطيني في كل مكان، إلى المشاركة الفاعلة في حملة (الحرية لأمين)".

جدير بالذكر أن أبو راشد فلسطيني يحمل الجنسية الهولندية، ومعروف بنشاطه الإنساني لأجل القضية الفلسطينية.

واعتقلت السلطات الأمنية الهولندية في شهر حزيران/ يونيو الماضي رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا أمين أبوراشد، ووجهت له شبهات بإرسال مبالغ مالية إلى منظمات مرتبطة بحركة "حماس".

المصدر / فلسطين أون لاين
#هولندا #أمين أبو راشد

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