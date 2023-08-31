وفاة حارس مرمى الفدائي ونادي فلسطين السابق

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31 اغسطس 2023 . الساعة 18:34 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

توفي بسام السويسي حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسية "الفوتسال"، بعد معاناة طويلة مع مرض القلب، وقد أجرى عدة عمليات جراحية مؤخرا من بينهما عملية القلب المفتوح.

وفارق السويسي الحياة يوم أمس بعدما تدهورت حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

ونعى عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، سائلا الله عز وجل أن يتغمده برحمته، كما وقدم التعازي لعائلته ولمحبيه.

ولعب السويسي في صفوف نادي فلسطين لمدة 10 سنوات كانت ما بين 1998 حتى عام 2008، واعتزل اللعب بعدها، كما شارك مع منتخب الكرة الخماسية "الفوتسال" في عدة بطولات عربية وآسيوية، وكان الحارس الأساسي في صفوف الفدائي حينها.

#المنتخب الوطني #بسام السويسي

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