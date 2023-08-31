أبو كويك: العمليات الممتدة في الضفة تؤكد فشل الاحتلال في وأد المقاومة

قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، إن حالة المقاومة المتصاعدة في مناطق الضفة الغربية كافة يؤكد الفشل الذريع لمنظومة الاحتلال الأمنية في وقف المقاومة وتوفير الأمن لجنود الاحتلال والمستوطنين.

وأشار أبو كويك في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن المقاومة تتصاعد في مناطق الضفة الغربية في وسطها وشمالها وجنوبها، وهذا ما شهدناه من عمليات المقاومة خلال 24 ساعة الماضية.

وأكد أن تصاعد المقاومة يثبت إصرار شعبنا على مواجهة الاحتلال وتحقيق أهدافه بالحرية والانعتاق وتحرير الأرض والمقدسات وعودة اللاجئين.

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وأضاف القيادي في حماس، أن حكومة الاحتلال تعيش حالة من التيه والضياع، ومهما مارست من الإرهاب فشعبنا يثبت كل يوم أنه حي ولود بالمقاومة التي نفاجئ الاحتلال.

وخلال 24 ساعة نفذت 6 عمليات نوعية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، قتل فيها جندي وأصيب 8 جنود ومستوطنين بمناطق متفرقة.

وقتل جندي إسرائيلي وأصيب خمسة آخرون صباح اليوم، أحدهم بجراح خطرة في عملية دهس قرب بلدة بيت سيرا غرب رام الله.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة ضابط وثلاثة من جنوده بجروح متفاوتة، جراء تفجير مقاومين عبوة ناسفة بقوات الاحتلال خلال تأمين اقتحام المستوطنين، لشرق مدينة نابلس.

وأصيب جندي في عملية دهس في جنوب الخليل، ومستوطن في عملية طعن بالقدس المحتلة، وجندي في اشتباكات في كفر دان في جنين، وأصيب 4 مستوطنين رشقا بالحجارة قرب قلقيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين