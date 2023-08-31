غزة.. الاقتصاد تقرر زيادة وزن ربطة الخبز

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عن زيادة مئة جرام على وزن ربطة الخبز لتصبح 3 كيلو ومائة جرام بسعر 8 شيكل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن زيادة وزن ربطة الخبز جاء بالتوافق مع جمعية أصحاب المخابز، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل.

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وأشارت أن القرار يأتي في إطار متابعتها أسعار الخبز، والانخفاض الذي طرأ على أسعار استيراد الدقيق، ورغبتها في تقديم السلع والمنتجات للمواطن بأقل تكلفة ممكنة.

يذكر أن الوزارة جددت قرارها دعم المخابز التي تعمل بنظام الكهرباء الدائمة بنسبة 20% من فاتورة الكهرباء.

المصدر / فلسطين أون لاين