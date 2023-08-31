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استشهاد منفذ عملية الدهس غرب رام الله

31 اغسطس 2023 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس، استشهاد منفذ عملية الدهس البطولية التي وقعت صباح اليوم، قرب بلدة بيت سيرا غرب رام الله، وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 آخرين.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد داود عبد الرازق درس برصاص قوات الاحتلال، عقب تنفيذه عملية الدهس قرب بلدة بيت سيرا.

ودهس الشهيد "درس" أثناء قيادته شاحنة مجموعة من جنود الاحتلال، المتمركزين على حاجز "مكابيم" غرب رام الله.

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وأصيب 6 جنود للاحتلال في عملية الدهس، بينهم إصابتان خطيرتان، ليعلن عن مقتل أحدهم لاحقا، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على منفذ العملية.

وتأتي العملية بعد ساعات من إصابة ضابط وثلاثة من جنود الاحتلال، مساء الأربعاء، بتفجير عبوة ناسفة استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام المنطقة الشرقية لنابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف.

المصدر / فلسطين أون لاين
#رام الله #الشهيد داود درس #عملية رام الله الفدائية

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