فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مسيرة نسوية مناهضة للجريمة في البلدات العربية بالداخل المحتل

إيران تكشف تفاصيل إحباط مخطط إسرائيلي لضرب الصناعات الصاروخية

رصاص أمن السلطة ينهي حياة عبد القادر زقدح أثناء توجهه للعمل

الاحتلال يصادر كتبا مدرسية وفقا للمنهاج الفلسطيني في القدس

"حماس" ترحب بالتقرير الأممي الخاص بالاحتلال في الضفة الغربية

إصابات بالرصاص والغاز خلال مواجهات غرب رام الله

للفصل الدراسي الأول.. صندوق إقراض الطلبة يعلن بدء استقبال طلبات القروض

الجامعة الإسلامية تستعد لتنظيم مؤتمر دولي بعنوان "التاريخ الشفوي وقضايا الأمَّة"

جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد عايد القني في "كفر قليل"

شركات الحج والعمرة تكشف عن موعد أولى رحلات موسم العمرة للغزّيين

بالفيديو والصور مسيرة نسوية مناهضة للجريمة في البلدات العربية بالداخل المحتل

31 اغسطس 2023 . الساعة 15:58 بتوقيت القدس
...

نظّمت لجان "إفشاء السلام" المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل المحتل مسيرة بحرية، بمشاركة أكثر من 400 امرأة، احتجاجا على تفشي جرائم القتل في البلدات والمدن العربية بأراضي 48.

وقد انطلقت المسيرة من ميناء مدينة عكا الساحلية وصولا إلى بحر حيفا، وبعد العودة تنطلق المشاركات في مسيرة راجلة من ميناء عكا حتى مسجد الجزار في البلدة القديمة في عكا.

وشارك في المسيرة الشيخ رائد صلاح، الذي حمّل سلطات الاحتلال المسؤولية عن تفشي ظاهرة العنف في المجتمع العربي بالداخل المحتل.

كما تحدث الشيخ صلاح عن الإجراءات التي يعتزم المواطنون الفلسطينيون القيام بها لمكافحة تفشي الجريمة، ومن بينها: الضغط على اللجان المحلية، ومقاطعة انتخابات الكنيست.

6.jpg

666.jpg
66.jpg

المصدر / الجزيرة
#حيفا #الداخل المحتل #عكا #الشيخ رائد صلاح #جرائم العنف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة