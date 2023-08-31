مسيرة نسوية مناهضة للجريمة في البلدات العربية بالداخل المحتل

نظّمت لجان "إفشاء السلام" المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل المحتل مسيرة بحرية، بمشاركة أكثر من 400 امرأة، احتجاجا على تفشي جرائم القتل في البلدات والمدن العربية بأراضي 48.

وقد انطلقت المسيرة من ميناء مدينة عكا الساحلية وصولا إلى بحر حيفا، وبعد العودة تنطلق المشاركات في مسيرة راجلة من ميناء عكا حتى مسجد الجزار في البلدة القديمة في عكا.

وشارك في المسيرة الشيخ رائد صلاح، الذي حمّل سلطات الاحتلال المسؤولية عن تفشي ظاهرة العنف في المجتمع العربي بالداخل المحتل.

كما تحدث الشيخ صلاح عن الإجراءات التي يعتزم المواطنون الفلسطينيون القيام بها لمكافحة تفشي الجريمة، ومن بينها: الضغط على اللجان المحلية، ومقاطعة انتخابات الكنيست.









المصدر / الجزيرة