جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد عايد القني في "كفر قليل"

شيعت جماهير نابلس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد المقاوم عايد عادل القني "30 عاماً" في قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وانطلق موكب تشييع الشهيد القني من أمام مستشفى رفيديا في نابلس، إلى مسقط رأسه في قرية كفر قليل، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع قبل مواراته الثرى في مقبرة القرية.

وتقدم المشيعون عدد من المقاومين، بينهم مجموعة من مقاتلي مجوعة "عرين الأسود" الذين جددوا العهد بالسير على طريق الجهاد والمقاومة.

وردد المشيعون التكبيرات وهتافات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالثأر من الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.

وارتقى القني، مساء أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة كان يعدها لاستهداف قوات الاحتلال.

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يشار أن الشهيد القني هو شقيق الأسير أحمد القني المعتقل منذ عام 2022، ومحكوم بالسجن لمدة أربع سنوات، وهو أسير سابق أمضى نحو 12 عاماً في الأسر.

كما أن والدهما عادل أسير سابق أيضا أمضى أكثر من 16 عاماً في سجون الاحتلال، كما استشهد جد الشهيد القني وخاله، وتوفيت أمه وهو طفل.











المصدر / فلسطين أون لاين