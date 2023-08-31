الاحتلال يصادر كتبا مدرسية وفقا للمنهاج الفلسطيني في القدس

صادرت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، كتبا مدرسية "حسب المناهج الفلسطيني" في القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية في القدس إن "مخابرات الاحتلال صادرت كتب المناهج الفلسطينية وهي في طريقها لإحدى المدارس الخاصة في القدس القديمة، والتي تطبق المنهاج الفلسطيني".

وأضافت بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحد موظفي المدرسة والسائق الذي كان ينقل الكتب المدرسية.

اقرأ أيضا: أسرلة التعليم بالقدس.. حربٌ إسرائيلية بلا هوادة على الوعي المقدسي

وتحارب سلطات الاحتلال المنهاج الفلسطيني وتحاول منذ سنوات منع تدريسه في مدارس القدس.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال أقر ضمن "الخطة الخمسية" الممتدة من 2018 حتى 2023، رزمة من المشاريع والأفكار لتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية في القدس، وقدم ما يقارب 445 مليون شيكل (130 مليون دولار) لدعم قطاع التعليم و"أسرلته".

وقد ألغت سلطات الاحتلال العام الماضي تراخيص 6 مدارس فلسطينية في القدس، هي (المدرسة الإبراهيمية في حيّ الصوانة، ومدارس الإيمان بكافة فروعها في بيت حنينا)، والتي تضم في صفوفها أكثر من ألفي طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.

المصدر / فلسطين أون لاين