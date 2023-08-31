"حماس" ترحب بالتقرير الأممي الخاص بالاحتلال في الضفة الغربية

رحَّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالتقرير الأممي الذي صدر أمس الأربعاء عن (لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرُّف)، والذي أكّد أن احتلال الضفّة انتهاكٌ جسيم، وتعدّ واضح على كل القوانين والمواثيق الدولية، وأشار إلى العديد من الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني، كالتوسّع الاستيطاني على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وانتهاك حقوق الشعب المحتل، وممارسة الفصل العنصري.

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وقالت "حماس" في بيان لها، اليوم الخميس: "إننا إذا نثمّن دعوة التقرير لحكومة الاحتلال الفاشي، للانسحاب الفوري من الضفة الغربية، فإننا نجدّد مطالبتنا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لترجمة هذه التقارير إلى أفعال، واتخاذ الإجراءات كافة، لِلَجم الاحتلال وكف يده عن شعبنا الفلسطيني الأعزل، وضمان محاسبة قادته وقطعان مستوطنيه، على جرائمهم المستمرة بحق شعبنا وأرضنا ومقدَّساتنا".

المصدر / فلسطين أون لاين