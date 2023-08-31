شركات الحج والعمرة تكشف عن موعد أولى رحلات موسم العمرة للغزّيين

كشفت جمعية شركات الحج والعمرة بغزة، اليوم الخميس، عن موعد افتتاح موسم العمرة وانطلاق أولى الرحلات للمواطنين في قطاع غزة للديار الحجازية.

وقالت الجمعية في تصريح صحفي، إن موسم العمرة سيُفتتح في الأول من أكتوبر القادم، وأن أولى الرحلات ستنطلق من قطاع غزة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

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وبحسب الجمعية ستكون رحلات العمرة بنفس آليات واتفاق الأعوام الماضية مع الجانب المصري.

وتمَّ توقيع الاتفاقية بالقاهرة أمس بالنيابة عن وزارة المواصلات مع شركتي نقل بري للمعتمرين من معبر رفح لمطار القاهرة والعكس.

المصدر / فلسطين أون لاين