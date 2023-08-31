بدران: المقاومة بالضفة تتصاعد وتتسع ولا تراجع مهما كان الثمن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، إن عمليات المقاومة في الضفة المحتلة تتصاعد عدديا ونوعيا وتتسع جغرافيا، ويزداد عدد خسائر الاحتلال، وبذلك نسير في الاتجاه الصحيح لشعب يعيش تحت الاحتلال.

وشدد بدران في تصريح صحفي وصل " " نسخة عنه، على أن "رسالتنا للعالم كله أنه لا تعايش مع الاحتلال، وهذه المقاومة ستزداد يوما بعد يوم حتى زوال هذا المحتل عن أرضنا".

ودعا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في هذه المقاومة، وتوفير مزيد من الدعم والإسناد للمقاومين في الميدان.

وأكد على أن جولة المواجهة مع الاحتلال في مرحلة حساسة تحتاج إلى أكبر قدر من التوافق الوطني على برنامج المقاومة.

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وأضاف أن "كل سلوك آخر يسير عكس التيار ويقف في وجه الشعب الفلسطيني كله، ومن يصر على محاربة المقاومة فهو الخاسر الأكبر".

وتوجه بالتحية والتقدير للمجاهدين في الصفوف الأولى، وترحم على الشهداء الأكرم منا جميعا، مؤكدًا أن "العهد معهم بأن لا تراجع ولا تردد مهما كانت الأثمان".

وخلال 24 ساعة نفذت 6 عمليات نوعية في الضفة الغربية، قتل فيها جندي وأصيب 8 جنود ومستوطنين بمناطق مختلفة.

وقتل جندي إسرائيلي وأصيب خمسة آخرون صباح اليوم الخميس، أحدهم بجراح خطرة في عملية دهس قرب بلدة بيت سيرا غرب رام الله.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة ضابط وثلاثة من جنوده بجروح متفاوتة، جراء تفجير مقاومين عبوة ناسفة شديدة الانفجار بقوات الاحتلال خلال تأمين اقتحام المستوطنين.

وأصيب جندي في عملية دهس في جنوب الخليل، ومستوطن في عملية طعن بالقدس المحتلة، وجندي في اشتباكات في كفر دان في جنين، وأصيب 4 مستوطنين رشقا بالحجارة قرب قلقيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين