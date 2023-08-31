خاطر: المقاومة بالضفة في حالة متميزة من التنوع والتمدد في كافة المناطق

قالت الكاتبة السياسية لمى خاطر إن المقاومة بالضفة تتسم بالتنوع في المنطلقات والتشكيلات والعمليات والتوزع الجغرافي في كل المدن والبلدات.

وأكدت خاطر أن المقاومة في الضفة وصلت لمرحلة التجذر والتطور وعدم إمكانية تحييدها.

وأوضحت أن عمليات المقاومة لم تعد محصورة في بؤرة معينة وباتت تتمدد على كل مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأشارت إلى أنه خلال 24 ساعة الماضية غطت عمليات المقاومة كل المناطق، حيث وقعت أمس عمليتا دهس وطعن في الخليل والقدس، والليلة في جنين ونابلس، وصباحا في رام لله، وهذا من أهم عوامل قوتها.

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وبينت أن المقاومة بالضفة متنوعة بين التشكيلات المختلفة والكتائب ومقاومة الفصائل التي تحضر بقوة، بالإضافة إلى العمليات الفردية.

وأشارت إلى وجود حالة متميزة من الإعداد والإدراك للمقاومة في مواجهة الاحتلال، وانخراط أعداد كبيرة من الشباب فيها.

وقوية وأعداد كبيرة من الشباب تنخرط بالمقاومة تتوفر لها الإدراك أن واجب المقاومة أصبح موزعا على مجمل المجتمع الفلسطيني.

وخلال 24 ساعة نفذت 6 عمليات نوعية في الضفة الغربية، قتل فيها جندي وأصيب 8 جنود ومستوطنين بمناطق مختلفة.

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وقتل جندي إسرائيلي وأصيب خمسة آخرون صباح اليوم الخميس، أحدهم بجراح خطرة في عملية دهس قرب بلدة بيت سيرا غرب رام الله.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة ضابط وثلاثة من جنوده بجروح متفاوتة، جراء تفجير مقاومين عبوة ناسفة شديدة الانفجار بقوات الاحتلال خلال تأمين اقتحام المستوطنين.

وأصيب جندي في عملية دهس في جنوب الخليل، ومستوطن في عملية طعن بالقدس المحتلة، وجندي في اشتباكات في كفر دان في جنين، وأصيب 4 مستوطنين رشقا بالحجارة قرب قلقيلية

المصدر / فلسطين أون لاين