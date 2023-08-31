وظيفة شاغرة في مؤسسة أكورد Accord

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أكورد Accord تعلن فيه عن حاجتها لموظف/ة خدمة عملاء من محافظة غزة والوسطى للانضمام لعائلة أكورد .

شروط التسجيل

1- لا يزيد العمر عن 30 عاماً.

2- الوظيفة متاحة للجنسين

3- خبرة 5 سنوات على الأقل في المجال

4- بكالوريوس في الإدارة أو التسويق أو العلاقات العامة أو الإعلام.

5- القدرة على تحقيق الأهداف البيعية في الوظيفة.

6- مهارات الإقناع والمعرفة بأصول التعامل مع العملاء.

7- القدرة على توضيح وتبسيط المعلومات للعملاء.

8- اتقان مهارات الحاسوب والتعامل مع البرامج المختلفة.

9- القدرة على الابتكار وايجاد الحلول.

10- العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.

11- التماشي مع الخطط الاستراتيجية وتطويرها.

12- قوة الشخصية والعمل الجاد.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة ممن انطبقت عليهم الشروط من خلال إرسال السيرة الذاتية مع إرفاق رسالة تغطية على الإيميل التالي:

[email protected]

- يجب أن يحتوى عنوان الإيميل على (اسمك ثنائي - وظيفة خدمة عملاء)

- علماً أن الموعد النهائي للتقديم 1/9/2023