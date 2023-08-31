وظيفة شاغرة في مؤسسة أكورد Accord

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أكورد Accord تعلن فيه عن حاجتها لموظف/ة خدمة عملاء من محافظة غزة والوسطى للانضمام لعائلة أكورد .
شروط التسجيل
1- لا يزيد العمر عن 30 عاماً.
2- الوظيفة متاحة للجنسين
3- خبرة 5 سنوات على الأقل في المجال
4- بكالوريوس في الإدارة أو التسويق أو العلاقات العامة أو الإعلام.
5- القدرة على تحقيق الأهداف البيعية في الوظيفة.
6- مهارات الإقناع والمعرفة بأصول التعامل مع العملاء.
7- القدرة على توضيح وتبسيط المعلومات للعملاء.
8- اتقان مهارات الحاسوب والتعامل مع البرامج المختلفة.
9- القدرة على الابتكار وايجاد الحلول.
10- العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.
11- التماشي مع الخطط الاستراتيجية وتطويرها.
12- قوة الشخصية والعمل الجاد.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة ممن انطبقت عليهم الشروط من خلال إرسال السيرة الذاتية مع إرفاق رسالة تغطية على الإيميل التالي:
- يجب أن يحتوى عنوان الإيميل على (اسمك ثنائي - وظيفة خدمة عملاء)
- علماً أن الموعد النهائي للتقديم 1/9/2023