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وظيفة شاغرة في مؤسسة أكورد Accord

31 اغسطس 2023 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أكورد Accord  تعلن فيه عن حاجتها لموظف/ة خدمة عملاء من محافظة غزة والوسطى للانضمام لعائلة أكورد .

شروط التسجيل

1-  لا يزيد العمر عن 30 عاماً.

2-  الوظيفة متاحة للجنسين

3-  خبرة 5 سنوات على الأقل في المجال

4-   بكالوريوس في الإدارة أو التسويق أو العلاقات العامة أو الإعلام.

5-  القدرة على تحقيق الأهداف البيعية في الوظيفة.

6-  مهارات الإقناع والمعرفة بأصول التعامل مع العملاء.

7-  القدرة على توضيح وتبسيط المعلومات للعملاء.

8-  اتقان مهارات الحاسوب والتعامل مع البرامج المختلفة.

9-  القدرة على الابتكار وايجاد الحلول.

10-  العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.

11-  التماشي مع الخطط الاستراتيجية وتطويرها.

12-  قوة الشخصية والعمل الجاد.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة ممن انطبقت عليهم الشروط من خلال إرسال السيرة الذاتية مع إرفاق رسالة تغطية على الإيميل التالي:

 [email protected]

- يجب أن يحتوى  عنوان الإيميل على (اسمك ثنائي - وظيفة خدمة عملاء)

-  علماً أن الموعد النهائي للتقديم 1/9/2023

 
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