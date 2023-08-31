روسيا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار لمجلس الأمن

استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الدولة الأفريقية مالي.

والمشروع من شأنه تمديد نظام العقوبات ضد مالي، وقد شاركت في صياغته فرنسا والإمارات.

وجاء التصويت النهائي بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوت واحد مع امتناع الصين عن التصويت.

تمديد العقوبات

وينص مشروع القرار على تمديد نظام العقوبات، الذي بدأ العمل به عام 2017، لمدَّة عام حتى 31 آب/أغسطس 2024، كما حدث في مرات سابقة.

ويقترح مشروع القرار تمديد عمل مجموعة الخبراء التابعة للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، حتى 30 أيلول/سبتمبر 2024، والتي تراقب كيفية تنفيذ العقوبات، وتحدّد أيضاً الأشخاص الذين سيتم إدراجهم في قائمة العقوبات.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على أولئك الذين حدَّدهم فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن على أنهم "يعيقون تنفيذ اتفاق السلام لعام 2015".

مشروع بديل

وأعدت روسيا مشروع قرار بديل، تقترح مسودته أن يقرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات حتى 31 آب/أغسطس 2024 "للفترة النهائية"، بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القرار الروسي "حل فريق الخبراء" التابع للجنة العقوبات على الفور.

وخلال شهر تموز/يوليو الماضي، ألغى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا قرار تعليق عضوية مالي، الذي اتخذه مطلع 2022. لكن الاتحاد لم يذكر تفاصيل الأخرى.

المصدر / وكالات