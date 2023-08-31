"قاسم": لا أمن للمحتل طالما يحتل أرضنا ويعتدي على مقدَّساتنا

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، أن العمليات التي ينفذها الشباب الثائر في الضفة الغربية ضد جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه وآخرها عملية الدهس غرب مدينة رام الله، تحمل رسالة واضحة أنه لا أمن للمحتل طالما يحتل أرضنا ويعتدي على مقدَّساتنا.

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وأشار قاسم في تصريح صحفي وصل " " نسخة عنه، صباح اليوم الخميس، يؤكد أن المقاومة يزداد حضورها وتأثيرها، وأن الاحتلال سيظل عاجزًا عن إيقافها بالرغم من كل جرائمه.

وقُتل جندي إسرائيلي وأُصيب 5 آخرون في عملية دهس فدائية صباح اليوم قرب إحدى الحواجز العسكرية المقامة على أراضي المواطنين غرب رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين