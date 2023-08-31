مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في عملية دهس فدائية غرب رام الله

قُتل جندي إسرائيلي وأُصيب 6 آخرون، صباح اليوم الخميس، في عملية دهس فدائية قرب بيت سيرا غرب رام الله.

وقال الإعلام العبري، إنَّ شابًّا اقتحم بشاحنة صغيرة إحدى الحواجز العسكرية المقامة في المنطقة، ما أوقع إصابات مباشرة في صفوف الجنود.

وأفادت مواقع عبرية بوقوع 3 إصابات خطيرة في عملية الدهس، بينها حالة ميؤوس منها.

وذكر الإعلام العبري أن جنود الاحتلال فتحو النار على منفذ عملية الدهس دون أن تشير إلى تفاصيل أخرى إن كان استشهد أم أصيب.

وتأتي العملية بعد ساعات من إصابة ضابط وثلاثة من جنود الاحتلال، مساء الأربعاء، بتفجير عبوة ناسفة استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام المنطقة الشرقية لنابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف.



















المصدر / فلسطين أون لاين