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بالفيديو صباح اليوم.. حريق هائل يوقع 50 قتيلًا على الأقل في جنوب أفريقيا

31 اغسطس 2023 . الساعة 09:03 بتوقيت القدس
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50 قتيلا على الأقل في حريق جنوب أفريقيا

قتل 52 شخصا وأصيب العشرات، في حريق اندلع في مبنى مكون من 5 طوابق، وسط مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، في وقت مبكر من صباح الخميس، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة في جنب أفريقيا، أن خدمات الطوارئ "استجابت بشكل فوري"، حيث عمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق.

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وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة، روبرت مولودزي، إن العديد من الأشخاص يعالجون في مكان الحادث، في حين جرى نقل بعضهم إلى مرافق الرعاية الصحية، وفقًا لبيان على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

وبحسب هيئة الإذاعة العامة لم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

المصدر / وكالات
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