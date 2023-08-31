تخللها مواجهات وإصابات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق.

وفي مدينة نابلس، استهدف الشبان آليات وجرافات الاحتلال بـالزجاجات الحارقة، خلال اقتحامها محيط قبر يوسف، فيما أطلق مقاومون النار على جنود وآليات الاحتلال، وألقوا عبوات ناسفة محلية الصنع، خلال تواجد جيش الاحتلال في محيط مخيم بلاطة.

وذكر الهلال الأحمر، أن طواقمه الطبية تعاملت مع 94 إصابة برصاص وغاز جيش الاحتلال، خلال المواجهات في محيط قبر يوسف شرقية نابلس.

إصابة بالرصاص

وأوضح الهلال الأحمر في بيان، أن طواقمه تعاملت مع إصابة واحدة بالرصاص الحي نقلت للمستشفى، 3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط علاج ميداني، إصابتان بالشظايا علاج ميداني، و94 حالة اختناق نتيجة استنشاق الغاز المُدمع السام عولجت ميدانيًا.

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وأعاد جيش الاحتلال اعتقال الأسير المحرر علاء الأعرج، من بلدة عنبتا، شرقي مدينة طولكرم، خلال عودته إلى منزله في مدينة نابلس.

وبحسب مصادر محلية نصبت قوات الاحتلال كمينا للأعرج قرب حاجز "زعترة" العسكري جنوبي نابلس، واعتقله من المركبة التي كان يستقلها.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفردان قضاء جنين، وأصيب شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة والاشتباك مع القوات المقتحمة.

منزل شهيد

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد عثمان أبو خرج، في بلدة الزبابدة جنوب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود أبو خرج شقيق الشهيد عثمان أبو خرج، من منزله في بلدة الزبابدة.

يأتي ذلك، فيما استهدف شبان البرج العسكري لجيش الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط بالقدس بالمفرقعات النارية.

واعتقلت قوات الاحتلال والدي الشهيد خالد سامر الزعانين من بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بعد اقتحام منزلهم وتحطيم محتوياته.

مواجهات عنيفة

وفي محافظة رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتونيا، حيث اعتقلت القوات الشاب هيثم حبوب عقب اقتحام منزله في البلدة.

واستهدف مقاومون آلية عسكرية لجيش الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال الانسحاب من بلدة بيتونيا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الغني معطان وعبد الجبار نوابيت من بلدة برقا.

وأصيب شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما أغلقت مدخلي مدينة أريحا الجنوبي والشمالي بحواجز عسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين