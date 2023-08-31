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واشنطن توافق على أول شحنة أسلحة لتايوان

31 اغسطس 2023 . الساعة 06:55 بتوقيت القدس
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واشنطن توافق على أول شحنة أسلحة لتايوان

وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمرة الأولى على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لتايوان بموجب برنامج مخصص للحكومات الأجنبية، وفق ما أفاد مسؤولون.

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وأبلغت وزارة الخارجية الكونغرس، الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار، وهي شحنة صغيرة مقارنة بالصفقات الأخيرة، لكنها الأولى بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي.

وتقليديا تبيع الولايات المتحدة الأسلحة لتايوان ولا تهديها إياها، لكن هناك مخاوف متنامية عن استعدادات للصين للاستيلاء على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي بزعم أنها جزء من أراضيها.

المصدر / وكالات
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