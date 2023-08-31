من مكان إقامته الجبرية.. رئيس الغابون يناشد العالم

نشر حساب "Mimi Mefo Info" عبر شبكة "X"، مقطع فيديو يظهر من خلاله رئيس الغابون علي بن بونغو أونديمبا، يؤكد فيه أنه محتجز وقيد الإقامة الجبرية في مقره الرئاسي، مناشدا العالم بالتحرك.

وجاء في مقطع الفيديو المنشور، "أنا رئيس الغابون علي بن بونغو، أوجه رسالة لجميع الأصدقاء في جميع أنحاء العالم بالتحرك حيال احتجازي أنا وعائلتي من قبل هؤلاء الأشخاص. ابني في مكان مجهول، وزوجتي في مكان آخر، وأنا هنا في المقر الرئاسي. الآن أنا هنا ولم يحدث شيء، ولا أعرف ما الذي يحدث..لذا أناشدكم بالتحرك الحقيقي".

اقرأ أيضا: الجيش في الغابون يعلن الاستيلاء على السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات



وقد أعلن عسكريون الأربعاء "إنهاء النظام القائم" في الغابون بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية السبت التي كرست فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

ووضع رئيس الغابون "قيد الإقامة الجبرية" محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى"، على ما أعلن الأربعاء العسكريون الذين قاموا بانقلاب صباحا.

وفور إعلان فوز بونغو رسميا بحصوله على 64,27 % من الأصوات ليل الثلاثاء الأربعاء، ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريا عبر شاشة محطة "غابون 24" من القصر الرئاسي.

من جهتها دانت فرنسا عبر الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران "الانقلاب العسكري الجاري" في الغابون.

المصدر / وكالات