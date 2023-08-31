من هو الشهيد عايد القني الذي زرع العبوة الناسفة بنابلس؟

فلسطين أون لاين

هو الشهيد عايد عادل القني من قرية "كفر قليل" جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية، وأحد مجاهدي مجموعات "عرين الأسود".

والشهيد القني، يبلغ من العمر (30عامًا)، وينتمي لعائلة مجاهدة تعشق المقاومة وتحتضن المقاومين.

شارك الشهيد في التصدي لاقتحامات الاحتلال المتكررة لأحياء وقرى مدينة نابلس.

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والده أسير محرر اعتقل عدة مرات، وأمضى ما يقارب (20عامًا) في سجون الاحتلال.

وهدم الاحتلال منزلهم في العام 2002، بعد اعتقال والده المطارد والذي ينتمي لخلية عسكرية لـ "فتح"، فيما استشهد جد الشهيد لوالدته، منتصف السبعينيات بعبوة ناسفة.

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استشهد إثر انفجار عرضي لعبوة ناسفة محلية الصنع، مساء الأربعاء، كان ينوي زرعها لقوات الاحتلال في قرية "كفر قليل" جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية.

نعته مجموعات "عرين الأسود"، وأكدت أنه أحد فرسانها المجهولين ومقاتليها الميامين.

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وقالت "العرين" إنه التحق بركب الشهداء أثناء الإعداد والتجهيز لملاقاة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

وأشار مصدر في عرين الأسود لقناة الجزيرة القطرية، أن العبوة التي انفجرت بجنود الاحتلال بنابلس وأدت لإصابة 3 من جنود الاحتلال زرعها الشهيد عايد القني من عرين الأسود.

المصدر / فلسطين أون لاين