عشرات الإصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

أصيب عشرات من المواطنين، الليلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات المستمرة بين الشباب الثائر والاحتلال عقب اقتحامه المنطقة الشرقية بنابلس.

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة ٣٩ مواطنًا بينها مُصابًا بالرصاص الحي، و3 مصابين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق.

فيما أصيب 3 جنود إسرائيليين على الأقل، في تفجير عبوة ناسفة استهدفتهم خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، لتأمين اقتحامات المستوطنين لمقام يوسف.

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المصدر / فلسطين أون لاين