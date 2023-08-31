حماس: المقاومة ستواصل عملها حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الليلة، أن المقاومة الفلسطينية ستواصل عملها ومفاجآتها حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال.

ودعا الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي للاستماع جيدًا لصراخ جنودها بعد تفجير المقاومة لعبوة ناسفة في مدينة نابلس.

اقرأ أيضا: بالفيديو إصابة 3 جنود إسرائيليين بعبوة ناسفة بنابلس



وأشار حمادة، إلى أن تفجير العبوة الناسفة سيكون حدثًا معتادًا إذا فكر الاحتلال في اجتياح المدن والقرى وترويع الآمنين، مؤكدًا أن المقاومة ستواصل عملها ومفاجآتها حتى تحقيق النصر.

وتابع: "تفجير المقاومة لعبوة في وجه قوات الاحتلال في نابلس رسالة مدوية لحكومة الاحتلال المتطرفة أنه لا أمان لكم في أي شبر من أرضنا وليس أمامكم سوى الرحيل، وأن تهديداتكم الجوفاء لا تخيفنا بل تدفعنا لمزيد من الإقدام".

اقرأ أيضا: حمادة: عملية الطعن بالقدس عمل بطولي انتصارًا للأقصى ولدماء الشهداء



ووجه حمادة، التحية لأبطال المقاومة الذين يواصلون الليل بالنهار إعدادًا وتجهيزًا من أجل صد عدوان الاحتلال، وتحية خاصة لروح الشهيد البطل عايد عادل القنى الذي قضى خلال الإعداد في نابلس، ونقول له إن دماءك قد أزهرت إثخانًا في العدو بعد ساعات معدودة من رحيلك، وشعبنا سيبقى على العهد معك ومع كل الشهداء".

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس عن طريق حاجز بيت فوريك، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

المصدر / فلسطين أون لاين