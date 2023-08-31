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محدث إصابة 4 جنود إسرائيليين بينهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة بنابلس

31 اغسطس 2023 . الساعة 00:10 بتوقيت القدس
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إصابة 3 جنود إسرائيليين بعبوة ناسفة بنابلس

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، إصابة 4 من جنودها بينهم ضابط، بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع شرق مدينة نابلس.

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وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان، إن 4 من الجنود بينهم ضابط أصيبوا إثر انفجار عبوة ناسفة خلال تأمين دخول المستوطنين لمقام يوسف شرق نابلس.

وأوضح البيان، أن 3 من جنود الاحتلال وصفت جراحهم بالطفيفة بينما أصيب رابع بجروح متوسطة، على حد زعمه.

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وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس عن طريق حاجز بيت فوريك، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام نابلس، فيما تصدى الشباب الثائر لقوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، بعد أن أغلقوا شوارع المنطقة الشرقية بالإطارات المطاطية المشتعلة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #مواجهات #انفجار عبوة

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