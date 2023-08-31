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بالفيديو إصابة 3 جنود إسرائيليين بعبوة ناسفة بنابلس

31 اغسطس 2023 . الساعة 00:10 بتوقيت القدس
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إصابة 3 جنود إسرائيليين بعبوة ناسفة بنابلس

أعلنت وسائل إعلام عبرية، الليلة، إصابة 3 جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

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وأفاد موقع "والا" العبري بإصابة جنديين من جيش الاحتلال في انفجار عبوة ناسفة بدورية لجيش الاحتلال بنابلس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس عن طريق حاجز بيت فوريك، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام نابلس، فيما تصدى الشباب الثائر لقوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، بعد أن أغلقوا شوارع المنطقة الشرقية بالإطارات المطاطية المشتعلة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #مواجهات #انفجار عبوة

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