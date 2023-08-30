"حماس" تنعى الشهيدين زعانين والقني وتؤكد استمرار المقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيدين خالد زعانين وعايد القني مؤكدة استمرار المقاومة حتى تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.

وقالت في بيان تلقى موقع نسخة عنه: "نزف إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية، الشهيد المجاهد خالد سامر الزعانين (15 عامًا)، من حي بيت حنينا، الذي ارتقى بعد عملية طعن بطولية نفذها في محطة القطار بحي المصرارة في القدس المحتلة مساء اليوم".

وأضافت: "ونزف الشهيد المجاهد عايد عادل منصور (القني) (30 عامًا)، من بلدة كفر قليل في نابلس، الذي ارتقى خلال الإعداد والتجهيز للتصدي لعدوان الاحتلال، بعد مسيرة حافلة بالشجاعة والعطاء في ظل أسرة مشهود لها بالنضال".

وأكدت أنّ دماء الشهداء ستبقى مناراتٍ على طريق الحرية والاستقلال، وشعبنا المرابط وشبابنا الثائر سيواصلون طريق المقاومة حتى إنهاء الاحتلال الفاشي الغاشم، وتحقيق حريته واستقلاله بإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

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المصدر / فلسطين أون لاين