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"عرين الأسود" تنعى أحد مقاتليها في نابلس

30 اغسطس 2023 . الساعة 22:47 بتوقيت القدس
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نعت مجموعات عرين الأسود أحد مقاتليها، الذي ارتقى إثر انفجار عرضي لعبوة محلية الصنع، في قرية "كفر قليل" جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت في بيان تلقى موقع نسخة عنه: "تنعى مجموعات عرين الأسود أحد خيرة جنودها المجهولين ومقاتليها الأبطال ابن كفر قلّيل البطولة والفداء، شهيد جبل النار المجاهد عايد القني أحد أبطال الإعداد والتصنيع في مجموعات عرين الأسود، والذي التحق بركب الشهداء مساء هذا اليوم أثناء التجهيز لملاقاة العدو الصهيوني في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس".

وفي رسالتها للاحتلال الإسرائيلي قالت: "نحن هنا ثابتون قابضون على الزناد، وفي الوقت الذي اعتقدتم فيه أن العرين انتهى، نعيد لنجدد لكم الرسالة فكل حساباتكم خاسرة وظنكم سراب ووهم يتبدد في كل اقتحام".

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بسم الله الرحمن الرحيم 
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"
صدق الله العظيم 

بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تنعى مجموعات عرين الأسود أحد خيرة جنودها المجهولين ومقاتليها الأبطال ابن  كفر قلّيل البطولة والفداء شهيد جبل النار المجاهد عايد القني أحد أبطال الإعداد والتصنيع في مجموعات عرين الأسود والذي التحق بركب الشهداء مساء هذا اليوم أثناء التجهيز لملاقاة العدو الصهيوني في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

إننا ونحن ننعى اليوم شهيدنا المجاهد عايد القني نبرق برسالة لكل المكلومة قلوبهم في هذا اليوم الحزين على فقدان رجال العز والشرف من نابلس الى طولكرم الى القدس الشريف سائلين الله عز وجل أن يتقبلهم شهداء ويسكنهم فسيح جناته ورسالتنا للعدو الجبان، نحن هنا ثابتون قابضون على الزناد، وفي الوقت الذي اعتقدتم فيه ان العرين انتهى نعيد لنجدد لكم الرسالة فكل حساباتكم خاسرة وظنكم سراب ووهم يتبدد في كل اقتحام، لن يوقف العرين الا الذي خلق العرين فقط . 

قال تعالى (قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍۢ مِّنْ عِندِهِۦٓ أَوْ بِأَيْدِينَا  فَتَرَبَّصُوٓاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ).

صدق الله العظيم 
المجد للشهداء
والنصر لرجال الله الماضون على عهد الشهداء 
إخوتكم مجموعات عرين الأسود

المصدر / فلسطين أون لاين
#المقاومة #نابلس #الاحتلال الإسرائيلي #عرين الأسود

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