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حمادة: عملية الطعن بالقدس عمل بطولي انتصارًا للأقصى ولدماء الشهداء

30 اغسطس 2023 . الساعة 22:33 بتوقيت القدس
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قال الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، إن عملية الطعن بحي المصرارة بالقدس مساء اليوم عمل بطولي انتصارا للأقصى ولدماء الشهداء، وجاءت في سياق طبيعي ردًّا على جرائم الاحتلال.

وأضاف حمادة في تصريح صحفي، أن شعبنا لن يملّ طريق المقاومة وسيُشعل كل المناطق، وسيحرم العدو من أي لحظة هدوء، وإن الأمان الذي يفتقده شعبنا في ظل هذا العدوان لن يحلم به الاحتلال مهما بلغت سطوته.

ووجه حمادة التحية لمقاومينا الأبطال الذين يحملون أرواحهم على أكفهم ويمهرون القدس بأغلى ما يملكون، مضيفاً: "الكبرياء للقدس ولضفة الإباء وهي ترسم معالم النصر والتحرير القريب رغم أنف الاحتلال".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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