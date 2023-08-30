فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"عرين الأسود" تنعى أحد مقاتليها في نابلس

حمادة: عملية الطعن بالقدس عمل بطولي انتصارًا للأقصى ولدماء الشهداء

استشهاد الشاب عايد القني أثناء الإعداد في نابلس

إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية طعن بالقدس المحتلة واستشهاد المنفذ

الأونروا: نسعى للحصول على 15.5 مليون دولار لمخيم عين الحلوة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق أبو عرفة وعطون

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا بالتزامن مع مناورات عسكرية بالمنطقة

بري يطالب بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقرار 1701

الكتلة بالنجاح تعلن الدخول في اعتصام ضد سياسات الجامعة القمعية

إصابة مستوطنَين بالحجارة في قلقيلية

استشهاد الشاب عايد القني أثناء الإعداد في نابلس

30 اغسطس 2023 . الساعة 22:23 بتوقيت القدس
...
الشهيد عايد القني

استشهد مساء اليوم الأربعاء، الشاب عايد عادل القني (30 عامًا)، إثر انفجار عرضي لعبوة محلية الصنع، في قرية "كفر قليل" جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن إصابة بالغة الخطورة، وصلت مساء اليوم إلى مستشفى "رفيديا" بنابلس، إثر انفجار بمنزل بكفر قليل، وتمت محاولة إنعاش القلب والرئتين، إلا أن الجهود فشلت وتم الإعلان عن استشهاده.

ونعت مساجد نابلس الشهيد القني، كما نعت كتائب "شهداء الأقصى"، أحد مقاتليها شهيد الإعداد، الذي ارتقى نتيجة انفجار عبوة ناسفة كان يُصنعها.

وقالت مصادر محلية، إن والد الشهيد أسير محرر اعتقل عدة مرات، وأمضى ما يقارب 20 عاماً في سجون الاحتلال.

ولفتت أن شقيق الشهيد أحمد منصور، أسير محرر، أمضى ما يقارب 14 عاماً في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقاله قبل أشهر.

وهدم الاحتلال بيت العائلة في العام 2002، بعد اعتقال والده المطارد والذي ينتمي لخلية عسكرية لـ "فتح"، فيما استشهد جد الشهيد لوالدته، منتصف السبعينيات بعبوة ناسفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #شهيد الإعداد #الاحتلال الإسرائيلي #الشهيد عايد القني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة