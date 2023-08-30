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بالفيديو إصابة مستوطن في عملية طعن بالقدس وإصابة منفذها برصاص الاحتلال

30 اغسطس 2023 . الساعة 21:21 بتوقيت القدس
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صورة نشرها الاعلام العبري لمنفذ العملية

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الأربعاء، بزعم تنفيذه عملية طعن، أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح متوسطة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن الشاب أصيب برصاص عناصر الاحتلال في محطة للقطار الخفيف قبالة مقر القيادة القطرية لشرطة الاحتلال.

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وأظهر شريط مصور من المكان الشاب الفلسطيني وهو ملقى على الأرض وينزف دما.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مستوطنا واحدا أصيب بجراح، وقد وصف إصابته بالمتوسطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #الاحتلال #عملية فدائية

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