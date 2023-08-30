إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية طعن بالقدس المحتلة واستشهاد المنفذ

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه، بزعم تنفيذه عملية طعن، قرب حي المصرارة في القدس المحتلة.





وذكرت القناة 14 العبرية أن مستوطنا (25 عاما) أصيب بجروح متوسطة، في عملية الطعن، معلنة ارتقاء المنفذ بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه.

واستنفرت قوات الاحتلال في محيط عملية الطعن، وأوقفت العمل في محطة القطارات بالقدس المحتلة.

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وأظهر شريط مصور من المكان الشاب الفلسطيني وهو ملقى على الأرض وينزف دما.

وبث ناشطون فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مكان تنفيذ العملية، يظهر مجموعة من المستوطنين وهم يصفقون في مشهد استفزازي، خلال قتل منفذ العملية.

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدا في عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين