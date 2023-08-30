بري يطالب بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقرار 1701

طالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقرار الدولي 1701، الصادر في 2006 وتوقفت بموجبه الحرب بين حزب الله وكيان الاحتلال.

جاء ذلك خلال لقائه في بالعاصمة اللبنانية بيروت كبير مستشاري الإدارة الأمريكية لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين الذي وصل لبنان صباح اليوم في زيارة تستغرق يومين، وفق بيان صادر عن مكتبه.

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وقال بري: "جهود المجلس النيابي ستبقى منصبة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية"

وأكد على استكمال إنجاز التشريعات المطلوبة في المجال النفطي وفي مقدمتها الصندوق السيادي.

كما عبر عن تقديره للجهود التي بذلها هوكستين، وأدت إلى البدء بعملية التنقيب في البلوك رقم 9.

وأكد بري على "ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقرار الدولي 1701"، وعلى "عمق العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية يونيفل منذ عام 1978".

ونقل البيان عن هوكستين قوله "إن اللقاء مع نبيه بري كان بَنّاء"، دون مزيد من التفاصيل.

المصدر / الأناضول