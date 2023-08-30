إصابة مستوطنَين بالحجارة في قلقيلية

أصيب مستوطنان، مساء اليوم الأربعاء، رشقًا بالحجارة والزجاجات الحارقة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ورشق الشباب الثائر حافلتين للمستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة على "طريق 55" في منطقة النبي إلياس بقلقيلية، ما أدى لإصابة مستوطنين اثنين.

وفي الخليل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "صافا" في البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب منازل المواطنين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها، ما أدى لإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء، بحالات اختناق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال والد المعتقل الجريح محمود أبو شيخة عقب مداهمة منزله في قرية كرمة جنوب الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة المعتقل الجريح محمود أكرم أبو شيخة، واعتقلت والده، واحتجزت البطاقات الشخصية لاثنين من أعمامه، عقب تفتيش المنزل وإخضاع من فيه لاستجواب ميداني.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ناصر عجاج أثناء مروره عبر حاجز قلنديا العسكري.

المصدر / فلسطين أون لاين