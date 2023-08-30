دراسة علمية للدناني تظهر ضعف الجهود العربية في التربية الإعلامية والرقمية

أظهرت دراسة علمية للأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني، أن الجهود العربية في مجال التربية الإعلامية والرقمية في الوطن العربي لا تزال ضعيفة ومحدودة، وهي تحتاج إلى مزيد من التأسيس للمفهوم في المؤسسات التعليمية ونشر الوعي به ثم الدخول في مرحلة التنفيذ.

ونشر الدناني البحث العلمي حول التربية الإعلامية والتقنيات الرقمية، بعنوان: "Media Education and Digital Media: Nurturing Digital Literacy and Critical Thinking"، بالاشتراك مع الدكتور سمير بني ياسين، أستاذ الإعلام المساعد في جامعة المدينة في عجمان.

ونشرت البحث المجلة العلمية العالمية المحكمة، ذات معامل التأثير والمصنفة في قائمة أسكوباس Scopus– Q3، الصادرة في الشهر الجاري عن جمعية الدراسات الثقافية والعلوم الاجتماعية في عددها الأخير المجلد رقم 35.

وتسلط الدراسة الضوء على التربية الإعلامية كضرورة حتمية للتطور السريع والواسع الحاصل في وسائل الاتصال وتقنيات المعلومات، وما صاحبها من انعكاسات على حياة الفرد والمجتمع، من خلال بث ما هو غث وسمين.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية التربية الإعلامية في ظل التطور الحاصل في مجال الإعلام الرقمي، وهناك العديد من التساؤلات التي طرحت نفسها في هذا الإطار تطلب الإجابة عنها للربط بين أهمية التربية الإعلامية في ظل التطور الواسع والسريع للإعلام الرقمي والعلاقة الجدلية بينهما، لا سيما في الوطن العربي بحكم أنه جزء من المنظومة الدولية.

وتوصلت الدراسة في جانبيها النظري والميداني إلى العديد من النتائج، منها، أن الجهود العربية في مجال التربية الإعلامية والرقمية في الوطن العربي لا تزال ضعيفة ومحدودة، وتحتاج إلى مزيد من التأسيس للمفهوم في المؤسسات التعليمية ونشر الوعي به ثم الدخول في مرحلة التنفيذ.

وبينت كذلك أن هناك خلط واضح بين مفهومي الإعلام التربوي والتربية الإعلامية في البحوث المصنفة.

وأشارت إلى ضعف البحوث العلمية في مجال التربية الإعلامية التي تربط بينها وبين الإعلام الرقمي، وإذا كان هذا هو الوضع في هذا المجال كيف يمكن نشر العلم بكافة تطوراته لدى فئات الجماهير المستهدفة.

6وأكدت الدراسة ضعف الاستثمار في مجال التربية الإعلامية أو التربية على وسائل الإعلام، ثم الدخول في مرحلة التنفيذ وخير دليل على ذلك محدودية البحوث العلمية العربية في مجالي التربية الإعلامية والإعلام الرقمي.

جدير بالذكر أن لأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني، هو أستاذ الاتصال بقسم العلاقات العامة بكلية ليوا في أبوظبي، وكلية الإعلام بجامعة صنعاء، ورئيس تحرير مجلة بحوث العلمية المحكمة الصادة عن مركز لندن.

المصدر / فلسطين أون لاين