الجزائري شايبي ينتقل إلى فرانكفورت الألماني

أعلن نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم الأربعاء انتقال لاعب وسطه الدولي الجزائري فارس شايبي إلى صفوف أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال تولوز في بيان "بعدما اكتشف العالم الاحترافي بألواننا، سيخوض فارس تحديًا مثيرًا في الدوري الألماني، بألوان فرانكفورت".

ووقَّع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا عقدا حتى عام 2028 مع النادي الألماني، ولكن لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

والتحق شايبي بمركز التكوين التابع لنادي تولوز بعمر 16 عامًا، ووقع على العقد الاحترافي الأول مع النادي بعد ثلاث سنوات.

وتوج شايبي بلقب كأس فرنسا مع تولوز في نيسان/أبريل الماضي، وسجل ثمانية أهداف ومثلها تمريرات حاسمة في 43 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات.

وجاء رحيل شايبي بعد انتقال البرازيلي رافايل راتاو (باهيا البرازيلي) وحارس المرمى ماكسيم دوبيه (أندرلخت البلجيكي) وصانع الالعاب الهولندي برانكو فان دن بومين (أياكس أمستردام) ومواطنه ستيين سبييرينغز (لنس الفرنسي) والقائد البلجيكي بريشت ديجايجير (تشارلوت الاميركي).

المصدر / فلسطين اونلاين