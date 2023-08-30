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مخيم طولكرم يشيع جثمان الشهيد "زقدح" وسط دعوات لمحاسبة القتلة

30 اغسطس 2023 . الساعة 18:54 بتوقيت القدس
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جماهير شعبنا في طولكرم تشيع جثمان الشهيد عبد القادر زقداح

شيّع جماهير غفيرة في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلّة، الشهيد عبد القادر زقدح الذي ارتقى صباح اليوم الأربعاء برصاص أجهزة السلطة خلال اقتحامها مخيم طولكرم.

وانطلق موكب التشييع الذي شارك فيه المئات من المواطنين، من مستشفى ثابت في مدينة طولكرم، باتجاه مخيم طولكرم، وسط هتافات غاضبة دعت إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل الشاب.

وشارك عشرات المقاومين في الجنازة، في حين اعترضت أجهزة السلطة مسيرة التشييع.

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ولاقت الحادثة إدانات واسعة من الفصائل ومنظمات وهيئات حقوقية وأهلية، وسط دعوات لتشكيل لجان مستقلة ومحاسبة المتسببين في قتل زقدح.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مخيم طولكرم #الشهيد عبد القادر زقداح

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