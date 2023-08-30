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مواني يغيب عن فريقه بسبب رغبته بالانتقال لسان جيرمان

30 اغسطس 2023 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
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مواني يغيب عن فريقه بسبب رغبته بالانتقال لسان جيرمان

طلب مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني الدولي الفرنسي راندال كولو مواني علنًا من مسؤولي ناديه السماح له بالرحيل وقبول عرض باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم للتعاقد معه.

وقال المهاجم السابق لنادي نانت الفرنسي والمنتقل الى فرانكفورت صيف 2022 في مقابلة مع قناة "سكاي ألمانيا" الثلاثاء "ليس سرا أن باريس سان جرمان قدم لي عرضا قياسيا".

وأضاف "الانتقال إلى باريس يمثل الآن فرصة فريدة بالنسبة لي. أود الانتقال إلى باريس وأبلغت المسؤولين عن فريقي بذلك".

وتابع "آمل أن يقبل فرانكفورت عرض باريس ويجعل هذا الانتقال ممكنًا بالنسبة لي".

وكان المدير الرياضي لفرانكفورت ماركوس كروشه استبعد في 17 آب/أغسطس الماضي فكرة السماح للاعب البالغ من العمر 24 عاماً بالرحيل، مؤكداً أن عقده يلزمه بالبقاء حتى يونيو/حزيران 2027.

وكان كولو مواني افضل ممرر حاسم في الدوري الموسم الماضي، كما سجل 23 هدفًا في جميع المسابقات في موسمه الأول مع آينتراخت فرانكفورت، بينها 15 هدفًا في الدوري.

ودفع تألقه العديد من الاندية الاوروبية الكبيرة الى الاهتمام بخدماته بينها باريس سان جرمان.

المصدر / فلسطين اونلاين
#باريس سان جرمان #مواني

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