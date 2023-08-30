قاسم: الهدم التعسفي للمنازل بالنقب بحضور وزراء صهاينة دليل على عنصرية الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أن حضور وزيرين صهيونيين بمن فيهما الفاشي بن غفير لعملية هدم تعسفي لمنازل فلسطينيين في منطقة "تل عراد" في النقب المحتل دليلٌ آخر على سادية وعنصرية الحكومة الصهيونية، ويوضّح أن الأهالي وثّقوا ملامح السرور على بن غفير أثناء الهدم وتشريد العوائل.

وأشار قاسم، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا المشهد العنصري والمقزز، يستدعي إدانة دولية واسعة، كخطوة أولى على طريق محاسبة قادة الكيان الفاشيين الذين لا يتوقفون عن ممارسة أبشع الانتهاكات للقوانين والأعراف الإنسانية وعلى مرأى ومسمع من العالم.

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وهدمت آليات وجرافات الاحتلال، أمس الثلاثاء، تحت حماية قوات من شرطة الاحتلال، مباني تعود إلى فلسطينيين في "تل عراد"، و"شرقي شارع 80" في النقب جنوبي فلسطين المحتلة.

وحضر عملية الهدم "بن غفير"، ووزير المستوطنات يتسحاق غولدكنوبف.

المصدر / فلسطين أون لاين