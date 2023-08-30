لندن.. "منتدى التفكير العربي" يعتزم تنظيم "مهرجان التراث الفلسطيني الثالث"

يعتزم "منتدى التفكير العربي" في لندن تنظيم "مهرجان التراث الفلسطيني" والذي ينعقد للعام الثالث على التوالي.

وأعلن المنتدى، في بيان اليوم الأربعاء، أن "المهرجان سينعقد في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في قاعة "غرين فورد هول" غربي مدينة لندن، بعد أن حقق نجاحاً كبيراً واستقطب جمهوراً حاشداً من كافة أنحاء بريطانيا خلال العامين الماضيين".

وبحسب المنتدى فإن "النسخة الثالثة من المهرجان تتضمن عدداً من الفقرات الجديدة والأجنحة المميزة، فضلاً عن مفاجآت بانتظار الجمهور من أبناء الجالية العربية أو أصدقائهم البريطانيين".

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وأكد المنتدى أن "الدخول الى المهرجان بكافة أجنحته وفقراته سوف يكون مجانياً، كما حث العائلات العربية والفلسطينية على اصطحاب أطفالها معها من أجل تعريفهم بالقضية الفلسطينية والتراث الفلسطيني والهوية الفلسطينية".

ولفت رئيس المنتدى الصحفي محمد أمين، إلى أن "المهرجان يستضيف هذا العام حفلاً فنياً كبيراً، يتضمن فقرات الدبكة الفلسطينية، وعروض أفلام مجانية، ويزيد عدد العارضين والمشاركين فيه عن ضعف ما كان عليه الحال في العامين الماضيين، وهو ما يجعل منه مهرجاناً شاملاً للتعريف بفلسطين وهويتها وتراثها وتاريخها".

يشار الى أن "مهرجان التراث الفلسطيني" هو الفعالية الأبرز والأكبر التي تنظمها الجالية الفلسطينية في بريطانيا، واستطاع أن يستقطب في دوراته السابقة أعداداً كبيرة من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والمتضامنين الأجانب. كما يشارك في هذا المهرجان سنوياً كل من "حركة التضامن" مع فلسطين، وعدد من المنظمات البريطانية الداعمة للشعب الفلسطيني.

المصدر / قدس برس