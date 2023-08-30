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هالاند يفوز بجائزة مميزة مع بداية الموسم

30 اغسطس 2023 . الساعة 17:52 بتوقيت القدس
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هالاند يفوز بجائزة مميزة مع بداية الموسم

فاز نجم مانشستر سيتي، النروجي إرلينغ هالاند، بجائزة لاعب العام الثلاثاء والتي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين في انكلترا بعد موسمه الاول المذهل.

وحقّق هالاند بداية مذهلة مع سيتي الموسم المنصرم مسجلا 52 هدفًا في جميع المسابقات ليسهم في تتويج فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا بثلاثية الدوري الانكليزي وكأس إنكلترا ودوري أبطال أوروبا.

وقد تفوّق إبن الـ 23 عامًا على زميليه في الفريق جون ستونز والبلجيكي كيفن دي بروين، إضافة الى ثنائي أرسنال بوكايو ساكا والنروجي الآخر مارتن أوديغارد الى مهاجم توتنهام السابق وبايرن ميونيخ الالماني الحالي هاري كاين.

وقال هالاند "إنه لشرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة المرموقة. أن يتم الاعتراف بي من قبل المنافسين هو شعور عظيم وأود أن أشكر كل من صوت لي".

وتابع "لقد كان موسمًا لا يُنسى للفريق ولي شخصيًا. الفوز بالثلاثية كان شيئًا لم أتخيله أبدًا، لذا فإن تحقيق ذلك مع هذه المجموعة المميزة من اللاعبين كان شعورًا رائعًا".

واختير ساكا افضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين، فيما فازت نجمة استون فيلا ومنتخب انكلترا راشيل دايلي بجائزة لاعبة العام.

#الدوري الإنجليزي #مانشستر سيتي #هالاند

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